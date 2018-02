Für alle, die ihre Pension mit Finanzanlagen verdienen wollen, stellt sich die Frage: Mit wie viel kann ich rechnen?

Die beste Antwort auf diese Frage hält die Auswertung der Credit Suisse (CSGN 17.49 -0.65%) bereit. Im Global Investment Returns Yearbook werden die Renditen aufgezeigt, die langfristig für verschiedene Anlagen drinliegen. Und mit langfristig ist gemeint: seit 118 Jahren.

Die Auswertung zeigt, welche durchschnittliche inflationsbereinigte Rendite Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen (Bills) eingebracht haben. Für die Schweiz ergibt sich auf lange Sicht eine Rendite von 4,5% pro Jahr. Anleihen brachten 2,3% und der Geldmarkt 0,8%.

Aufgrund des grossen Gewichts des US-Marktes lässt sich sagen, dass ohne US-Aktien ein Welt-Portfolio (WxU) wie in der Schweiz 4,5% eingebracht hätte. Inklusive USA hingegen 5,2%. Es führt also im Aktienportfolio kein Weg am US-Markt vorbei.

Wer mehr ins Detail geht, wird nicht überrascht sein, dass sich je nach Beobachtungszeitraum stark abweichende Renditen ergeben. So haben etwa in der Schweiz Anleihen im Zeitraum von 2000 bis 2017 mit 4,6% mehr eingebracht als Aktien (3,8%).

Wenn Sie also demnächst von Ihrem Fondsmanager oder Banker blumige Renditeversprechungen hören: Seien Sie skeptisch und vergleichen Sie die Prognosen mit den langfristigen historischen Renditen.