Mit der Absicherung ist es so eine Sache. Leerverkäufe sollten Investoren vor einem plötzlichen Kurseinbruch schützen. Setzen aber zu viele Anleger auf das gleiche Instrument, werden diese Positionen selbst zu einem Risiko. Sobald Anleger aussteigen und ihre Positionen glattstellen, kann das eine ungewollt heftige Gegenreaktion am Markt auslösen.

Vor einem solchen «Short Squeeze» warnen inzwischen die Derivatexperten von J.P. Morgan Chase. Die Short-Positionen – also Leerverkäufe – am US-Zinsmarkt haben nämlich ein Rekordvolumen erreicht. Der Chart zeigt das am Beispiel des wichtigsten Instruments: zehnjähriger US-Treasuries.

Die Erwartung, dass die Marktzinsen steigen, ist überwältigend. Nach der langen Tiefzinsphase ist das auch keine Überraschung. Aber die hohe einseitige Positionierung an den Terminmärkten ist ein Warnsignal. Es braucht wenig, um das Fass zum Überlaufen zu bringen und den nächsten Stimmungs- respektive Kursumschwung auszulösen.