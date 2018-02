The only way is up: Seit Jahresanfang lassen zyklische Aktien, die stärker dem Auf und Ab der Konjunktur ausgesetzt sind, ihre defensiven Gegenspieler klar hinter sich. Stolze sieben Prozentpunkte liegen sie – nach nur gerade zwei Monaten – in Front.

Es wäre nicht der Rede wert, handelte es sich um eine Aufholbewegung. Doch Zykliker haben defensive Aktien bereits 2016 und 2017 deutlich abgehängt. J.P. Morgan warnt denn auch, dass die Wetten auf die konjunktursensitiven Titel inzwischen allzu beliebt geworden sind. Damit aber nimmt die Gefahr einer Gegenbewegung zu.

Nicht nur sind sie aus markttechnischer Sicht überkauft, auch die Bewertungen haben mittlerweile ein anspruchsvolles Niveau erreicht. Wie obiger Chart verdeutlicht, sind Zykliker gemessen am relativen Preis-Buchwert-Verhältnis so teuer wie selten in den vergangenen zwanzig Jahren.

Auch wenn das Umfeld noch immer vorteilhaft ist, sollten sich Anleger Gedanken darüber machen, langsam in defensive Segmente umzuschichten.