Wer nach Washington blickt, reibt sich die Augen. Während der Amtszeit von Präsident Obama verwarfen die Republikaner acht Jahre lang die Hände ob der Staatsfinanzen. Keinen Cent wollten sie der Regierung geben, um die Wirtschaft nach der schwersten Rezession seit den Dreissigerjahren anzukurbeln. Bei jeder Gelegenheit schlugen sie Alarm, dass Amerika ein gigantisches Desaster drohe, wenn man den Gürtel nicht sofort enger schnalle.

Heute scheint das alles vergessen. Seit Donald Trump im Weissen Haus ist und die Republikaner beide Kammern im Kongress kontrollieren, wird die Kreditkarte von «Onkel Sam» grosszügig ausgereizt. Mitte 2017 prognostizierte die Budgetbehörde CBO noch ein Defizit von knapp 700 Mrd. $ für 2019. Wegen der Steuerkürzungen und zusätzlicher Ausgabeposten dürften es nun fast 1200 Mrd. $ sein – Tendenz steigend.

Auf den Bondmarkt kommt damit ein enormes Angebot an US-Staatsanleihen zu. Zudem baut die amerikanische Notenbank ihre riesige Bilanz ab, indem sie US-Schatzpapiere in ihrem Portfolio auslaufen lässt. Das bedeutet, dass die Regierung diese Anleihen ebenfalls refinanzieren muss. Einen Vorgeschmack gab es vergangene Woche, als das Schatzamt in einer Reihe von gewaltigen Auktionen Treasuries im Wert von mehr als 250 Mrd. $ emittierte.

Zum Problem werden könnte dabei, dass der amerikanische Staat einen bedeutenden Teil seiner Schulden mit relativ kurzfristigen Anleihen finanziert. Wie die obige Grafik von Torsten Slok, dem internationalen Chefökonomen der Deutschen Bank, zeigt, beträgt die Laufzeit von US-Staatsanleihen im Schnitt weniger als sechs Jahre. Das liegt unter dem Wert anderer grosser Volkswirtschaften wie Japan, Deutschland oder Grossbritannien.

Ziehen die Renditen am Bondmarkt jetzt weiter an, könnte sich das als einer der dümmsten Fehler Amerikas herausstellen. Es besteht die Gefahr, dass die Vereinigten Staaten es verpasst haben, die ultratiefen Zinsen der letzten Jahre zu nutzen, um sich auf lange Sicht günstiges Geld zu sichern. Im Fall zehnjähriger US-Staatsanleihen etwa ist die Rendite seit Mitte September bereits um nahezu 0,9 Prozentpunkte gestiegen und hat 3% in Griffweite.