«America First», lautete der Slogan von Donald Trump im Wahlkampf um das amerikanische Präsidentenamt. Unter diesem Motto steht nun auch sein jüngster Streich: Am Donnerstag hat Trump mitgeteilt, die heimische Industrie mit Strafzöllen schützen zu wollen. Stahl- und Aluminiumimporte sollen künftig mit 25 respektive 10% besteuert werden. Einzelheiten werden aber erst nächste Woche bekanntgegeben.

Die Aktienmärkte reagierten skeptisch. Insbesondere Industrietitel sind unter Druck geraten. Die Reaktion der betroffenen Branchen ist ebenfalls verhalten.

So fordert der Verband The Beer Institute, dass Aluminium, das zu Bierdosen verarbeitet wird, von den Zöllen befreit wird. Auch die Vereinigung The Association of Equipment Manufacturers, die Maschinenhersteller wie Caterpillar und Deere vertritt, befürchtet, dass die Zölle dem Gewerbe schaden. Die Branchenvertreter erwarten, dass die Stahlpreise als Folge der Schutzmassnahmen steigen und die Mehrkosten an die Kunden überwälzt werden müssen.

Die Vereinigten Staaten sind weltweit der grösste Stahlimporteur. Den Grossteil beziehen sie aus dem Nachbarland Kanada, wie Daten des amerikanischen Handelsministeriums zeigen (vgl. Grafik). Kanada, China und die EU wollen nun Gegenmassnahmen prüfen.