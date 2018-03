Kaum hat Deutschland eine neue Regierung, steht ein anderes Land ohne da. Nach den Parlamentswahlen vom Wochenende droht auch Italien eine lange Phase der Koalitionsgespräche.

Sieger sind eindeutig die Protestpartei Movimento Cinque Stelle (M5S) und die rechtspopulistische Lega mit 33 und 17% der Stimmen. Doch keine Partei hat die nötige Mehrheit, um eine Regierung zu bilden.

Matteo Renzi, Chef der unterlegenen sozialdemokratischen Partei PD, will lieber in die Opposition, als mit M5S zu regieren, und hat schon seinen Rücktritt angekündigt. Auf der rechten Seite strebt die Lega an die Macht, doch auch zusammen mit der Mitte-rechts-Partei Forza Italia und den Postfaschisten käme sie nur auf 37%. Eine längere Hängepartie zeichnet sich ab.

Die Finanzmärkte nehmen es bisher aber erstaunlich gelassen. Sichtbar ist das an den sogenannten Spreads italienischer Staatsanleihen. Sie beziffern das Ausfallrisiko und sind nichts anderes als die Renditedifferenz zu den sichersten Eurostaatsanleihen – das sind in der Regel die deutschen Bundesobligationen.

Bei den zehnjährigen Anleihen ist die Renditedifferenz seit dem Wahlwochenende von 1,31 auf 1,34 Prozentpunkte gestiegen. Man braucht eine Lupe, um den letzten Sprung der blauen Linie in der obigen Grafik zu erkennen.

In den Krisenjahren 2011 und 2012 war das anders: Unter Premierminister Silvio Berlusconi und zu Beginn der Übergangsregierung von Mario Monti waren die Spreads auf mehr als 5 Prozentpunkte gestiegen.

Ein gutes Krisenbarometer für Italien ist auch die Zinsdifferenz zu Spanien. Die beiden Länder werden von den Ratingagenturen ähnlich beurteilt, und ihre Renditedifferenzen zu Deutschland verliefen lange Zeit auf gleichem Niveau.

Weil die spanischen Anleihenrenditen in den vergangenen Tagen gefallen sind, ist der italienische Renditeaufschlag gegenüber Spanien stärker gestiegen als gegenüber Deutschland. Bei den zehnjährigen Bonds hat sich die Differenz von 0,42 auf 0,52 Prozentpunkte ausgeweitet (vgl. graue Fläche). Ein Zeichen, dass Anleger von italienischen in spanische Bonds umgeschichtet haben.

Ursache für eine Wende waren die Wahlen vom Wochenende aber nicht. Schon im Sommer 2016 kletterten die italienischen Renditen deutlich über die spanischen. Damals verlor Italien – wegen der anhaltenden Probleme im Bankensektor – den Anschluss an das boomende Spanien.

Der Vergleich mit Spanien ist für Italien aber auch ein Grund zur Hoffnung: Das spanische Überholmanöver fand just in jener Zeit statt, als Madrid keine Regierung hatte.