Amazon (AMZN 1582.32 -0.55%) spielt in einer eigenen Liga. Der Technologiekonzern dominiert den Onlinehandel und prescht beinahe wöchentlich in neue Geschäftsfelder vor. Diesen Dienstag hat er beispielsweise in Mexiko eine Debitkarte lanciert, damit auch Personen ohne Bankkonto bei Amazon einkaufen können.

Ende Februar hat er einen Hersteller vernetzter Türklingeln und Sicherheitskameras gekauft. Kurz zuvor wurde bekannt, dass Amazon eine eigene Medikamentenmarke vertreibt. Ende Januar orientierte sie mit J.P. Morgan und Berkshire Hathaway darüber, den Mitarbeitern eine Gesundheitsversorgung anbieten zu wollen. Und das sind nur die Meldungen von diesem Jahr.

Wenn Amazon in ein neues Geschäftsgebiet vordringt, tauchen die Aktienkurse der bereits in diesem Bereich aktiven Gesellschaften. Kein Wunder ist Amazon das Unternehmen, das in den Telefonkonferenzen zu den Quartalszahlen von anderen Gesellschaften am häufigsten genannt und am meisten gefürchtet wird.

Anders sieht es bei den IT-Riesen aus. Das zeigt eine Auswertung des Marktbeobachters CBInsights: Er hat die Telefonkonferenzen der Quartalszahlen von Apple (AAPL 178.65 0.12%), Google (GOOGL 1150.61 0.15%), Microsoft (MSFT 94.18 0.35%), Facebook (FB 183.86 -0.18%) und Amazon aus den vergangenen zehn Jahren unter die Lupe genommen und gezählt, wer (vgl. die Zeilen in der Grafik) wie oft von wem (Spalten) erwähnt wird.

Während Apple oft von Google, Google häufig von Apple und Microsoft viel von Facebook spricht, taucht Amazon eher selten auf.

Viel spannender sind aber die von Amazon in ihren Telefonkonferenzen erwähnten Namen: (fast) keine. Denn Amazon spielt in einer eigenen Liga.