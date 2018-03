Die Finanzwelt ist sich einig, dass die amerikanische Zentralbank diese Woche den Leitzins erhöht. Sie dürfte das Zielband für den Fed-Funds-Tagesgeldsatz um einen Viertelprozentpunkt auf 1,5 bis 1,75% heraufsetzen. Alles läuft somit nach Plan: Die Wirtschaft wächst, die Zentralbank dreht den Geldhahn vorsichtig zu und die Aktienkurse steigen weiter. Wäre da nicht der riesige staatliche Schuldenberg.

Er beläuft sich auf fast 21’000 Mrd. $, davon mehr als zwei Drittel in Form von US-Staatsanleihen (Treasuries). Die Papiere müssen laufend refinanziert werden, denn an einen Schuldenabbau ist derzeit nicht zu denken. Präsident Trumps Steuerpolitik sowie die angekündigten Staatsausgaben sorgen dafür, dass der Staat jährlich immer grössere Defizite einfährt. Im nächsten Fiskaljahr dürfte er sich um fast 1000 Mrd. $ neu verschulden.

Wie der obige Chart zeigt, sorgt diese Entwicklung für Murren am Treasury-Markt. Nie seit der Finanzkrise war die Nachfrage nach neu emittierten zehnjährigen Schuldtiteln der US-Regierung so schwach wie derzeit, berichtet der Nachrichtendienst Bloomberg. Die durchschnittliche Zeichnungsquote (Bid-to-Cover Ratio) ist auf 2,5 gefallen (blaue Kurve). Sie liegt so tief wie im Oktober 2009.

Noch sind genügend Käufer vorhanden. Aber die Kombination aus steigenden Leitzinsen, einem wachsenden Volumen an Schuldpapieren und dem Rückzug der Zentralbank aus ihren Treasury-Käufen (Stichwort: Abbau der Notenbankbilanz) verspricht nichts Gutes.

Um Käufer bei Laune zu halten, wird die Regierung wohl bald gezwungen sein, den Auktionspreis für neue Treasury-Papiere zu senken, so dass die Marktverzinsung (Rendite) kräftig steigt. Das würde allerdings das günstige Zinsszenario zerstören, auf das gegenwärtig viele Aktieninvestoren setzen.