In Europa waren sie selten günstiger – die defensiven Aktien relativ zu den konjunktursensitiveren Zyklikern. Der «synchrone Aufschwung» – also das momentan zu beobachtenden Phänomen, dass überdurchschnittlich viele Volkswirtschaften gleichzeitig expandieren – hat viele Marktteilnehmer dazu bewogen, auf die Profiteure des Konjunkturaufschwungs zu setzen.

Diese sind häufig in den zyklischen Branchen Transport, Chemie, Industrie und IT zu finden. Die defensiven Segmente wie Telecom, Versorger, Haushaltsgüter oder Pharma werden von den Anlegern hingegen verschmäht. Das schlägt sich in der relativen Bewertung nieder.

Das zeigt der Bewertungsvergleich der Strategen von Morgan Stanley (MS). Dazu haben sie das Shiller-Kurs-Gewinn-Verhältnis verwendet. Es setzt den Preis mit dem durchschnittlichen Gewinn über die vergangenen zehn Jahre in Beziehung, um die Gewinnschwankungen zu glätten. Die MS-Strategen kommen zum Schluss, die relative Bewertung der defensiven Werte bewege sich auf dem niedrigsten Stand seit dreissig Jahren.

Normalerweise handeln defensive Aktien aufgrund ihrer stabileren Gewinnentwicklung mit einer Bewertungsprämie von rund 20% – dieser Aufschlag ist nun praktisch verschwunden. Da scheint es durchaus sinnvoll, langsam in die günstigeren Branchen umzuschichten. So, wie es zuletzt die Fondsmanager gemacht haben.