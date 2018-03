Es ist die Multimillionenfrage: Wie stark wächst der Smartphone-Markt noch?

Die UBS-Analysten glauben, im laufenden Jahr liege nur ein Wachstum von 3% drin. Das ist natürlich weit entfernt von den Zeiten, als die Smartphone-Sättigung rund um den Globus noch geringer war.

Zum Zeitpunkt, wo wirklich jeder und jede so ein Smartphone hat, wird es wichtig zu wissen, wie lange im Schnitt die Telefonierer dasselbe Gerät benutzen.

In einigen Märkten gibt es bereits Hinweise, dass sich die Haltedauer langsam verlängert. Am längsten sind Japaner zufrieden, sie behalten ein Gerät im Schnitt 1,7 Jahre. Am anderen Ende des Vergleichs ist China, wo ein Gerät im Schnitt nach einem Jahr ersetzt wird.

Das zeigt, wieso die Smartphone-Hersteller verzweifelt an revolutionären Neuerungen des Smartphones forschen. Damit könnten sie einen Kaufimpuls auslösen. Aber ob das gelingt?