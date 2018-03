Seit gestern sind die neuen US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft. Vorläufig ausgenommen sind die Nafta-Mitglieder Mexiko und Kanada sowie die präferierten Handelspartner Argentinien, Brasilien, Australien, Südkorea und die EU. Doch damit ist der drohende Handelskrieg nicht entschärft.

Besonders China bleibt im Visier der Trump-Regierung: Zusätzlich zu Stahl und Aluminium sollen chinesische Einfuhren im Wert von 60 Mrd. $ mit Zöllen belegt werden. China hat bereits reagiert und seinerseits Zölle auf US-Importe angekündigt.

Die Aktienmärkte haben global mit Abgaben reagiert. Diese Nervosität findet Dario Perkins gerechtfertigt, Makroanalyst beim Researchanbieter TS Lombard. Denn bereits kleine Handelshürden könnten die komplexen globalen Wertschöpfungsketten auseinanderreissen. Und diese sind in einer globalisierten Weltwirtschaft zentral.

Ein Rohstoff wird zum Beispiel in Afrika gefördert, dann nach China exportiert, wo er verarbeitet wird, dann werden die Zwischenprodukte nach Europa verschifft, wo sie für den Konsum in den USA fertiggestellt werden.

Die obige Grafik zeigt, wie stark die Exporte eines Landes in den globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten (Global Value Chains, GVS) integriert sind. Besonders hoch ist die Partizipationsrate in Singapur, den Benelux-Staaten, Grossbritannien und Hongkong. Die Schweiz (hier mit CHE abgekürzt) befindet sich im Mittelfeld mit China, Frankreich und Russland.