Die Gefahr eines Handelskriegs zwischen den USA und ihren wichtigsten Handelspartnern ist noch nicht gebannt. Das Weisse Haus hat Strafzölle auf chinesische Importwaren verhängt, nun wird auf die Reaktion aus Peking gewartet. Europa wurde vorerst von zusätzlichen Zöllen ausgenommen. Am Wochenende hat man sich ebenfalls mit Südkorea geeinigt.

Präsident Trump will das amerikanische Handelsbilanzdefizit zurückführen.

Dass die USA im Warenhandel mehr importieren als exportieren, ist keine historische Tatsache, argumentiert die Regierung. Seit 1976 befindet sich die Handelsbilanz zwar kontinuierlich im Minus. Davor war aber das Gegenteil der Fall. Von 1873 bis in die Sechzigerjahre fuhr die US-Wirtschaft überwiegend Exportüberschüsse ein. Sie fielen in den Kriegsjahren 1916/17 und 1943/44 jeweils am höchsten aus.

Die junge Nation war durch volatile Handelsbilanzen geprägt. Überschüsse und Defizite wechselten sich ab. Vor allem jedoch war damals das Handelsvolumen gering.

Der Chart führt den Handelsbilanzsaldo der USA ab 1790 in Prozent des Bruttoinlandprodukts auf.