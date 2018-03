Von den Tiefstzinsen in den Industriestaaten profitieren zahlreiche Schwellenländer: Auf der Suche nach Rendite haben Anleger ihr Geld in den vergangenen Jahren in Emerging Marktes investiert – darunter in Anleihen in Lokalwährungen (LW), wie die Grafik von HSBC verdeutlicht.

So halten ausländische Investoren jeweils rund die Hälfte der Lokalwährungsbonds in Tschechien und Peru (rote Balken). In Südafrika und Indonesien liegen etwa 40% der Obligationen in LW in ausländischer Hand. Insbesondere in Tschechien, Russland und Kolumbien haben Anleger ihr Engagement seit 2012 massiv ausgebaut (schwarze Balken).

Doch der grosse Kapitalzufluss aus dem Ausland macht die Empfänger verwundbar für einen Stimmungswechsel an den Finanzmärkten. Vor allem eine Aufwertung des Dollars könnte die Schwellenländer in Bedrängnis bringen, warnen die Analysten von HSBC. «Angesichts des Finanzbedarfs und des Engagements ausländischer Anleger sind Südafrika und die Türkei besonders exponiert», schreibt HSBC. Aber auch Russland dürfte ein Kapitalabfluss empfindlich treffen, sollten Investoren ihr Geld in sichere Häfen umschichten.