Kurzfristig sind die Aktienmärkte unberechenbar und launisch, was Anleger gerade in diesen Wochen wieder erfahren. Doch Zweifel am Erfolg von Aktieninvestments sind fehl am Platz, denn langfristig kennen Dividendenpapiere nur einen weg – nach oben.

Empirische Beweise dafür gibt es viele. Die Deutsche Asset Management vergleicht im abgebildeten Chart die Kursentwicklung des US-Aktienindex S&P 500 (SP500 2609.84 -0.11%) mit dem Verlauf der Gewinne nach Steuern von US-Unternehmen.

Die Analyse reicht bis ins Jahr 1945 zurück. Und was zeigt sie? Die Unternehmensgewinne haben durchschnittlich 7,53% zugenommen. Der S&P 500 ist in derselben Zeit 7,44% vorwärtsgekommen – ein auffallender Gleichschritt, der bei näherer Betrachtung aber nicht erstaunt. Was bestimmt die Entwicklung der Börse? Den grössten Einfluss haben die Unternehmensgewinne, und das wird in Zukunft nicht anders sein.

Die Deutsche Asset Management macht noch eine andere Beobachtung: Seit dem Zweiten Weltkrieg haben die Unternehmensgewinne im Jahresdurchschnitt rund einen Prozentpunkt stärker zugenommen als das nominale Bruttoinlandprodukt. Also schneidet auch die Börse, primär getrieben von den Unternehmenserträgen, besser ab als die Gesamtwirtschaft.

Es liegt im Selbstverständnis von Unternehmen, rentabel zu wachsen, und ebenso leuchtet ein, dass diese Dynamik die Börsen befeuert. Ein besseres Argument, dass Aktien langfristig von Erfolg gekrönt sind, gibt es nicht.