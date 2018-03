Twitter ist der bevorzugte Kommunikationskanal von Donald Trump. Über den sozialen Nachrichtendienst heizt der US-Präsident seine Wählerbasis fast täglich an, gibt Entlassungen oder Rochaden in seinem Kabinett bekannt und lanciert persönliche Attacken gegen Widersacher.

Über ein Thema «zwitscherte» der Chef im Weissen Haus bis vor wenigen Wochen besonders gerne: die Hausse am amerikanischen Aktienmarkt. Gemäss der «Washington Post» hat Trump seit seinem Antritt als Staatschef die Börse insgesamt 68 Mal auf Twitter erwähnt.

Die Rekordstimmung unter Investoren hatte er sich dabei immer wieder als persönliches Verdienst angerechnet. Wie die obige Grafik zeigt, machte er in der heissesten Phase des Aktienbooms von Oktober bis Ende Dezember seine 49,6 Mio. Follower am häufigsten auf das Geschehen an Wallstreet aufmerksam.

Doch jetzt scheint Trump plötzlich wie blockiert, wenn es um Tweets zur Börse geht. Seinen letzten «Marktkommentar» hat er am 7. Februar auf seinem Handy abgefeuert, als er eine schwache Tagesperformance des Dow Jones als «grossen Fehler» bezeichnete.

In the “old days,” when good news was reported, the Stock Market would go up. Today, when good news is reported, the Stock Market goes down. Big mistake, and we have so much good (great) news about the economy!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7. Februar 2018