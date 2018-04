Labile Aktienmärkte und ein satter Zinsvorteil in Amerika sollten Anleger eigentlich scharenweise in Dollarstaatsanleihen treiben. Aber das ist nicht der Fall. Seit Ende letzten Jahres kaufen immer weniger ausländische Investoren Treasuries. Das Volumen sinkt von Woche zu Woche.

Ein wichtiger Grund, warum das so ist: Die Absicherungskosten für Dollaranlagen sind inzwischen rekordhoch. Wenn europäische Anleger US-Staatsanleihen erwerben, dann zählt für sie nicht nur die höhere Rendite der amerikanischen Papiere. Sondern sie sichern in der Regel das Währungsrisiko ab. Das geschieht meist über Termingeschäfte am Forward-Markt.

Die Kosten für diese Geschäfte entsprechen der Zinsdifferenz zwischen Dollar und Euro für die jeweilige Laufzeit am Forward-Markt. Sie haben sich in den vergangenen Monaten verdoppelt, wie der Chart am Beispiel der Dreimonatssätze zeigt.

Die Absicherungskosten sind inzwischen so hoch, dass sich für europäische Investoren Engagements in Dollarstaatsanleihen kaum noch lohnen. Italienische oder spanische Papiere rentieren in Euro kaum weniger.

Die Ausgangslage wäre anders, wenn Anleger darauf zählen könnten, dass der Dollar in Zukunft an Wert gewinnt. Dann käme zum Zins- auch ein Aufwertungsvorteil. Aber danach sieht es im Moment nicht aus. Folglich meiden viele Ausländer den US-Anleihenmarkt, obwohl er auf den ersten Blick doch so lukrativ erscheint.