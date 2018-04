Der Leader ist entthront. Wurde die Börsenhausse zuletzt primär von den Technologiegiganten befeuert, haben sie jüngst einen klaren Schwungverlust erlitten.

Wie ein Blick auf die obige Grafik verrät, war IT in den vergangenen vier Wochen der schwächste globale Sektor – nachdem sie in den sechs Monaten davor der Überflieger gewesen war.

Interessant ist, wie die defensiven Segmente jüngst Terrain gutgemacht haben. So haben Versorger (Utilities), Immobilien (Real Estate), Basiskonsum (Consumer Staples) und Telecom in den vergangenen vier Wochen den Weltaktienindex geschlagen, nachdem sie zuvor zu den Nachzüglern gehörten.

Sie alle dürften von der gestiegenen Risikoaversion und den leicht fallenden langfristigen Zinsen profitiert haben. Die einzige zyklische Branche, die ebenfalls aufholt, sind Grundstoffe (Materials).

Inzwischen sind es nur noch zwei Sektoren, die zu den konsistenten Outperformern zählen (dunkelgrün hervorgehoben): Energie und zyklischer Konsum (Consumer Discretionary).

Das enttäuschende Gegenstück bilden Aktien aus den Sektoren Gesundheit (Health Care), Industrie und Finanz: Seit sechs Monaten hinken sie dem Markt hinterher und zeigen keine Anzeichen einer Gegenbewegung.