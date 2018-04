Die US-Notenbank Fed ist auf Kurs, die Leitzinsen in diesem Jahr weitere zwei bis drei Mal zu erhöhen. Damit gewinnt der Zinserhöhungszyklus auf der anderen Seite des Atlantiks an Fahrt. In der Vergangenheit sorgte eine straffere Geldpolitik an den Börsen oftmals für Turbulenzen.

Gleichzeitig aber präsentiert sich die US-Regierung von ihrer spendablen Seite: Steuersenkungen, ein grosszügiges Budget und – möglicherweise – eine Ausweitung der Infrastrukturausgaben dürften die Konjunktur befeuern.

Was bedeutet diese Konstellation für die Börsen?

Die Strategen von BCA Research haben einen Blick in die Vergangenheit geworfen und untersucht, wie sich die verschiedenen US-Aktiensektoren relativ zum Gesamtmarkt geschlagen haben, wenn die Geldpolitik restriktiv, die Fiskalpolitik jedoch expansiv war.

In der Nachkriegsperiode fanden sie sieben Perioden, die mit der heutigen vergleichbar sind. Und in allen Phasen verbuchte der Gesamtmarkt Kursgewinne. Im Durchschnitt resultierte ein annualisiertes Plus von fast 17%. Es scheint also, dass eine expansive Fiskalpolitik die negativen Effekte strafferer Zinsen mehr als wettzumachen vermag.

Interessant ist der Blick auf die einzelnen Sektoren. Die obige Grafik (linke Spalte) illustriert, dass die Branchen Technologie, zyklischer Konsum (Consumer Discretionary), Energie und Finanz in diesen Phasen zu den Gewinnern gehörten.

Allerdings verzerrt die Technologieblase die Resultate, weshalb in der rechten Spalte diese Periode herausgerechnet wurde. Damit verändert sich zwar die Rangfolge der stärksten Sektoren, die Gewinner bleiben jedoch dieselben.

Zeigen die Börsen also ein ähnliches Muster wie in der Vergangenheit, sollten Anleger auf zyklische Segmente und Profiteure von steigenden Zinsen setzen – etwa Finanztitel. Defensive Werte und zinssensitive Branchen wie Versorger und Immobilien dürften hingegen zurückbleiben.