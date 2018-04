Selbst die besten Konzerne nehmen existenzielle Bedrohungen manchmal erst wahr, wenn es schon zu spät ist. Genau das ist Walt Disney passiert. Die weltgrösste Unterhaltungsgruppe sieht sich plötzlich mit einem Herausforderer konfrontiert, den sie vor wenigen Jahren noch kaum ernst genommen hat.

Disney ist eine Ikone von Corporate America. Der 1923 gegründete Konzern produziert Kinohits, betreibt rund um den Globus Vergnügungsparks und besitzt mit ESPN den lukrativsten Sender im amerikanischen TV-Markt. Erfolg kann jedoch träge machen, wovor offensichtlich auch Disney nicht gefeit ist.

Während ESPN stetig an Zuschauern verliert, sind Online-Videoanbieter auf dem Vormarsch. Das zeigen die Quartalszahlen von Netflix. Der Streamingservice zählt weltweit inzwischen 125 Mio. Kunden und rechnet für die kommenden Monate weiter mit robustem Wachstum. In den USA ist Netflix zudem bald auch über traditionelle Kabelanbieter wie Comcast erhältlich.

Unter Investoren sorgt das für Begeisterung. Wie der obige Chart des Researchhauses Bespoke Investment illustriert, ist Netflix an Wallstreet zu einem Schwergewicht avanciert. Die Marktkapitalisierung ist in den vergangenen Tagen auf annähernd 150 Mrd. $ gestiegen, womit das Unternehmen an der Börse nun fast gleich viel wert ist wie Disney.