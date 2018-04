Eine Frage scheint die Briten zurzeit ganz besonders zu beschäftigen – welchen Namen das dritte Kind von Herzogin Kate und Prinz William erhält. Vertraut man den Buchmachern, gehören unter anderem James, Arthur und Alexander zum engeren Favoritenkreis.

Doch so gross das Interesse am royalen Baby auch ist: Ein anderer Entscheid wäre für die britische Bevölkerung langfristig von deutlich höherer Relevanz. Der Entscheid, welchen Zinspfad die Bank of England (BoE) in den kommenden Monaten einschlagen wird.

Bis vor kurzem schien klar, dass die britische Notenbank bereits an der nächsten Sitzung am 10. Mai die Leitzinsen anhebt. Dies zeigte sich etwa in der vom Markt implizierten Wahrscheinlichkeit, die noch zu Monatsbeginn nahe 100% notierte.

Zurückhaltende Aussagen von Mark Carney haben nun aber eine gewisse Unsicherheit in den Markt zurückgebracht. Der BoE-Vorsitzende sprach gegenüber BBC News von «gemischten Konjunkturdaten» und erwähnte zudem, es werde im Jahresverlauf ja noch weitere Notenbanktreffen geben.

Die Marktreaktion liess nicht lange auf sich warten. Wie der obige Chart des Tages illustriert, fiel die implizierte Wahrscheinlichkeit eines Zinsschritts im Mai binnen kürzester Zeit auf 58% zurück.