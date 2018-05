Die Europäische Zentralbank (EZB) vollführt einen Spagat. Sie gibt einen einheitlichen Leitzins vor, der für die neunzehn Mitgliedstaaten der Währungsunion optimal sein soll. Es kann sich dabei immer nur um einen Kompromiss handeln, denn die Länder unterscheiden sich wirtschaftlich zum Teil stark voneinander.

Der obige Chart zeigt dies an den beiden Extremen: Deutschland und Griechenland. Der «optimale» Leitzins ist anhand der Taylor-Regel berechnet. Würde eine Notenbank ihre Geldpolitik nur auf Griechenland ausrichten, dann müsste der Leitzins tief im Minus liegen. Die Deutsche Bundesbank hätte im umgekehrten Fall für Deutschland die Leitzinsen deutlich über null fixiert.

Der Taylor-Zins ist ein viel beachteter Indikator. Die Formel dazu hat der US-Ökonomen John Taylor entwickelt, sie errechnet sich anhand des realen Gleichgewichtszinses und der Inflation.

Die Ergebnisse – in Hellas läge das optimale Zinsniveau auf –5,9%, in Deutschland auf 3,9% – sind übertrieben. Taylor selbst äussert sich einschränkend: «In einer Situation, in der Deflation herrscht, werden Zinsregeln problematisch. Dann ist es an der Zeit, wieder auf die Geldmenge, also die Quantität, zu achten statt auf die Zinsen.» Mit anderen Worten: Wo heute negative Taylor-Zinsen angezeigt werden, müsste die Notenbank Geldmengensteuerung betreiben oder auf Neudeutsch Quantitative Easing.

Der Vergleich zeigt also, dass in Deutschland eine Ende der Anleihenkäufe durch die EZB längst überfällig ist und in Griechenland die EZB massiv Wertschriften aufkaufen müsste.

Die Realität sieht ganz anders aus: Die EZB lockert quantitativ in allen Mitgliedstaaten bis auf einen. Und das ist ausgerechnet Griechenland.