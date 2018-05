Für Ökonomen kommt es einem historischen Ereignis gleich: Seit die Rezession im Sommer 2009 abgeklungen ist, befindet sich die amerikanische Wirtschaft diesen Mai 107 Monate auf Expansionskurs. Das entspricht der zweitlängsten Wachstumsphase seit Daten verfügbar sind. Länger hat in der Geschichte Amerikas hat nur der Aufschwung der Neunzigerjahre mit 120 Monaten gedauert.

Die grosse Frage ist damit, ob die aktuelle Expansion diese Bestmarke übertreffen kann. Skeptiker argumentieren, dass sich der Wirtschaftszyklus inzwischen im späten Stadium befinde. Sie weisen dabei unter anderem auf die Abflachung der Zinskurve hin, was in der Regel ein Signal dafür ist, dass sich die Konjunkturaussichten eintrüben.

Auffällig ist zudem, dass die amerikanischen Börsen in den vergangenen Wochen nicht vom Fleck gekommen sind. Das, obschon die fünfhundert grössten US-Unternehmen einen rekordverdächtigen Gewinnsprung für das erste Quartal gemeldet haben. An Wallstreet nährt das Spekulationen zum Thema «Peak Earnings» – also zur These, dass das Gewinnwachstum den Zenit nun erreicht hat.

Optimisten halten dem entgegen, dass die gegenwärtige Konjunkturexpansion ein Sonderfall ist. Das, weil sich Amerika von der Bankenkrise bislang nur langsam, dafür aber kontinuierlich erholt hat. Entsprechend habe die Wirtschaft noch viele Kraftreserven, und bislang gebe es keine Anzeichen einer Überhitzung wie am Ende einer gewöhnlichen Boomphase.

«In der Vergangenheit markierte jeweils eine finanzielle Krise das Ende einer Expansionsperiode. Die Folge davon war eine Kreditklemme, die dann eine Rezession auslöste», schreibt dazu der Aktienstratege Ed Yardeni von Yardeni Research in seinem täglichen Marktkommentar. «Ein solches Risiko sehen wir derzeit nicht.»

Ein kurzer Blick auf die seit 1854 verfügbaren Daten zeigt, dass Wirtschaftszyklen heute generell länger dauern als früher. So haben sieben der zehn längsten Expansionen in den USA seit dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden, wie aus der obigen Grafik hervorgeht. In der Nachkriegszeit dauern Wachstumsperioden im Durchschnitt dabei fast fünf Jahre.

Um eine neue Bestmarke zu erreichen, muss die amerikanische Wirtschaft mindestens bis Juli 2019 expandieren. Zumindest in den nächsten Monaten dürfte die Rekordjagd weitergehen. Das Wirtschaftsbarometer der Atlanta Fed beispielsweise zeigt für das zweite Quartal 2018 sogar ein Wachstum von gut 4% an.