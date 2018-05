In den USA steigen die Zinsen – am kurzen Ende noch schneller als bei Anleihen mit langen Laufzeiten. Das hat zu einer Verflachung der Zinskurve geführt, was am Markt für Stirnrunzeln sorgt. Denn eine inverse Zinskurve, bei der kurze Laufzeiten höhere Renditen als längere Laufzeiten abwerfen, hat in der Vergangenheit stets eine Rezession angekündigt.

Eine weitere Folge des US-Zinsanstiegs ist, dass jetzt selbst kurzfristige Bonds mehr an Rendite ausschütten als Aktien.

Das zeigt die obige Grafik: Zum ersten Mal seit 2008 liegt die Rendite einjähriger US-Staatsanleihen (rot) höher als die durchschnittliche Dividendenrendite des US-Aktienindex S&P 500 (SP500 2629.73 -0.23%) (vgl. blaue Kurve). Die Dividendenrendite berechnet sich aus den ausgeschütteten Dividenden pro Aktie im Verhältnis zum Aktienkurs.

Es ist grundsätzlich fragwürdig, Renditen von Anleihen mit Dividendenrenditen von Aktien zu vergleichen. Schliesslich werden Bonds in der Regel zu 100% zurückgezahlt, was bei Aktien nicht der Fall ist.

Dennoch wurde der Vergleich von Bond- und Dividendenrendite während der vergangenen Jahre gerne als Argument für Aktienanlagen herangezogen. Umgekehrt müsste daher auch gelten, dass dieses Argument jetzt eher wieder für Anleihen spricht – selbst für einjährige.

Diese relative Attraktivität von US-Staatsanleihen dürfte die Anleger in Richtung Bonds umschichten lassen – und einem allzu deutlichen Zinsanstieg in den USA einen Riegel vorschieben.