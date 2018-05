Die Zahl gibt zu denken: In den USA hat der Markt für Leveraged Loans diesen Monat erstmals ein Volumen von 1000 Mrd. $ erreicht. Auch Senior Secured Loans oder Floating Rate Loans genannt, handelt es sich bei dieser selten thematisierten Anlageklasse um Kredite mit flexiblem Zins, die von einem Bankenkonsortium an Unternehmen vergeben werden. Die Bonität der Schuldner liegt dabei meist unter Anlagequalität (Investment Grade), weshalb die Papiere als spekulativ gelten.

Leveraged Loans gibt es zwar schon seit längerem. In diesem Kreditzyklus verzeichnen sie jedoch einen nahezu beispiellosen Boom. Belief sich ihr Gesamtvolumen in den USA 2010 noch auf rund 500 Mrd. $, ist es vor allem in den letzten vier Jahren stark gestiegen. Das zeigen die gelben Balken in der obigen Grafik von Bank of America Merrill Lynch. Bemerkenswert ist zudem, dass der Markt inzwischen fast so gross wie der von Ramschanleihen (blaue Balken) geworden ist. Das Marktvolumen dieser Junk Bonds stagniert.

Hinzu kommt ein weiterer Faktor, der besonders stutzig macht. Bei immer mehr Leveraged Loans wird auf eine Schutzklausel für Investoren verzichtet, im Branchenjargon auch als Covenant bezeichnet. So machen sogenannte Covenant-lite-Papiere gemäss dem Datendienst S&P Global Market Intelligence mittlerweile annähernd 80% des Marktes aus. Wenn die Zinsen und damit die Schuldenlast der Unternehmen weiter steigen, wächst das Risiko, dass es bald zu bösen Überraschungen kommt.