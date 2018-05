Auf ihn werden sich in den kommenden Monaten die Blicke der Devisenhändler richten: den Renditeaufschlag italienischer gegenüber deutschen Staatsanleihen. Der sogenannte «Spread» spiegelt das höhere Risiko, das Anleger eingehen, wenn sie italienische Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) halten statt deutsche Bundesanleihen.

Italien dürfte in Kürze eine neue Regierung erhalten und niemand weiss, was danach passiert. Denn mit der Protestbewegung Movimento Cinque Stelle und der Lega übernimmt eine rechtspopulistische Koalition die Macht. Beide Formationen sind unerfahren in Regierungsgeschäften. Beide sind programmatisch schwer zu fassen, wollen aber den bisherigen politischen Kurs des Landes über den Haufen werfen.

Wie sich das Italienrisiko entwickelt, wird auch den Verlauf des Euros bestimmen. Der Chart zeigt, dass die Euroaufwertung (gegenüber dem Dollar, gelbe Linie) in der Vergangenheit mit immer geringeren Rendite-Spreads italienischer BTP (blaue Linie, inverse Skala) einherging. Seit März befindet sich der Euro in einer Schwächephase. Sollte sich nun auch noch der Spread ausweiten, würde das die Abwärtskorrektur der europäischen Gemeinschaftswährung wohl noch verstärken.

Wie es mit dem Euro weitergeht, hängt also auch davon ab, was sich in Rom politisch zusammenbraut.