From Hero to Zero: Waren die Unternehmen aus dem Sektor Basiskonsum unter Anlegern über viele Jahre äusserst beliebt, fallen sie seit rund zwei Jahren klar zurück.

Seit Februar 2016 hinkt der MSCI Consumer Staples Index dem Weltaktienindex satte 26% hinterher. In einem ansprechenden konjunkturellen Umfeld sind die defensiven Nestlés, Philip Morris und Coca-Colas dieser Welt einfach nicht mehr so gefragt.

Auch das Hauptkaufargument, die hohe und stabile Dividendenrendite dieser Unternehmen, sticht nicht mehr, seit die Zinsen kräftig angezogen haben. So sind die Renditen auf zehnjährigen US-Staatsanleihen von 1,4% im Sommer 2016 auf aktuell über 3% geklettert. Damit werden Anleihen zu einer attraktiven Alternative – und die Anleger schichten um.

Behalten die Strategen vom amerikanischen Analysehaus Ned Davis Research recht, dürfte die Durststrecke weiter anhalten. Denn noch seien die Bewertungen hoch, bei gleichzeitig schwachem Gewinnwachstum. Wahrscheinlich braucht es eine Konjunkturabkühlung und/oder eine Umkehr bei der Notenbankpolitik, damit der Sektor wieder zu den Gewinnern zählt.