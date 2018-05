Die Einkaufstouristen haben es bereits zu spüren bekommen: Für unsere Franken erhält man auf der anderen Seite der Grenze nicht mehr ganz so viele Güter wie auch schon.

Nach Jahren der Aufwertung ist die jüngste Frankenschwäche für das Gros der Schweizer ziemlich ungewohnt. So flirtete der Franken zuletzt mit der 1.20-Marke gegenüber dem Euro und mit der Parität zum Dollar. Auch nach dem Anstieg der vergangenen Tage notiert er unter dem Niveau des Vorjahres.

Was des Importeurs Leid, ist des Investors Freud. So ist Charles Gave vom Hongkonger Analysehaus GaveKal der Ansicht, der Franken sei erstmals seit langem auf Basis der Kaufkraftparität attraktiv bewertet: «Zum ersten Mal in diesem Jahrhundert steht der Franken an der Schwelle zur Unterbewertung zum Dollar.» Den Grund dafür sieht er in den erfolgreichen Interventionen der Schweizerischen Nationalbank (SNB (SNBN 6140 0.99%)).

Sie habe alles nur Erdenkliche unternommen, um die hiesige Industrie vor den negativen Effekten einer allzu starken Währung zu schützen. Und das überaus erfolgreich: Im Jahresvergleich hat die Industrieproduktion eindrückliche 8% zugelegt. Die Konsumentenpreise haben ebenfalls wieder angezogen.

Damit aber sei der Zeitpunkt für die SNB gekommen, die Fremdwährungskäufe einzustellen – was den Franken wieder stärken dürfte. Zudem ist der Franken bekanntlich einer der wenigen Vermögenswerte, die in Krisenzeiten zulegen. Und an Krisenherden mangelt es momentan nicht. Ein weiterer Grund für Charles Gave, auf den Franken zu setzen.

Vielleicht wird der Einkauf in Waldshut also schon bald wieder günstiger.