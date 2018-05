Die massive Steuerkürzung und staatliche Ausgabenprogramme nähren an den Finanzmärkten die Hoffnung, dass in Amerika ein neuer Konjunkturboom beginnt. Die wirtschaftspolitischen Stimulusmassnahmen werden Unternehmen zu Investitionen motivieren, wodurch die weltgrösste Wirtschaft endlich nachhaltig in Schwung kommt, lautet das Argument.

Ob das tatsächlich der Fall sein wird, bleibt umstritten. Nicht gerade ermutigend sind in diesem Zusammenhang die neusten Daten, die aus den Distriktnotenbanken Kansas City, New York, Philadelphia und Richmond eintreffen.

Wie die obige Grafik zeigt, planten im Februar rund 36% der Industrieunternehmen aus diesen Regionen, über die nächsten sechs Monate mehr Geld in den Ausbau ihres Geschäfts zu investieren (Capex Plans). Gemäss den aktuellen Umfrageresultaten für Mai ist dieser Wert seither auf 27% gefallen.

«Historisch gesehen ist das noch immer ein robuster Wert. Der Trend zeigt jedoch klar nach unten», bemerkt dazu das Researchhaus Bespoke Investment. Noch wäre es daher zu früh, die Hoffnung auf einen kräftigen Aufschwung in den USA zu begraben. Das Risiko besteht aber, dass die Stimulusmassnahmen in Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufen verpuffen.