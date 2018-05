Das Chaos um die Regierungsbildung in Italien hat die überwunden geglaubte Eurokrise plötzlich wieder in den Fokus der Finanzmärkte gerückt.

Die Renditen zehnjähriger italienischer Staatsanleihen sind am Dienstagvormittag auf über 3% gestiegen. Höher notierten sie zuletzt vor vier Jahren, im Mai 2014.

Doch wer hat Italiens Staatsschulden eigentlich finanziert?

Aufschluss darüber gibt die Grafik von Bank of America Merrill Lynch (BofAML): Demnach liegt der Grossteil der italienischen Staatspapiere bei den heimischen Banken (gelbe Fläche). Sie sitzen auf Staatsanleihen im Volumen von rund 1 Bio. €. Dahinter folgen ausländische Investoren (orange Fläche). Relativ gering ist der Anteil, der in privaten Händen liegt (grüne Fläche).

Der wichtigste Abnehmer ist seit zwei Jahren aber Italiens Zentralbank (blaue Fläche). Zur Umsetzung des Quantitative-Easing-Programms (QE) der Europäischen Zentralbank (EZB) kauft sie seit 2015 Staatsanleihen und hat inzwischen Papiere im Wert von etwa 350 Mrd. € angehäuft.

«Die EZB war in den vergangenen zwölf Monaten fast die einzige Käuferin italienischer Staatsschulden», halten die Strategen von BofAML fest.

Genau das könnte den Aufwärtsdruck auf die italienischen Renditen noch verstärken. Denn die EZB ist dabei, die Anleihenkäufe zurückzufahren, und plant das Ende von QE im laufenden Jahr. Eine wichtige Quelle der Nachfrage nach italienischen Staatsanleihen fällt dann weg.

Ob die EZB angesichts der politischen Turbulenzen in Italien an ihrem geldpolitischen Fahrplan festhält, dürfte das Treffen der Währungshüter am 14. Juni in Riga zeigen.