Nach ein paar grösseren Börsenrückschlägen hat sich der Überschwang der Investoren gelegt. Noch im Januar war die Stimmung an den Märkten geradezu euphorisch.

Nach einem der besten und schwankungsärmsten Jahre an der Börse überhaupt, das mit der Steuerreform von Präsident Donald Trump abgeschlossen wurde, gab es für die Anleger Anfang 2018 kein Halten mehr. Was konnte angesichts des synchronen Wachstums und der steigenden Unternehmensgewinne denn bloss schiefgehen?

Seither hat die Volatilität kräftig zugenommen. Immer wieder auflodernde Handelsdispute zwischen den USA und dem Rest der Welt sowie die misslungene Regierungsbildung in Italien sorgen für Unruhe. Entgegen den Erwartungen vieler Auguren notieren die meisten Börsenbarometer im Vergleich zum Jahresanfang im Minus.

Eröffnet sich hier langsam eine gute Einstiegsgelegenheit für mutige Investoren – man soll ja bekanntlich «kaufen, wenn die Kanonen donnern»? Wie ein Blick auf den Risikoappetitindikator des Analysehauses Ned Davis zeigt (NDR Crowd Sentiment Poll), sind die Anleger tatsächlich weniger optimistisch als noch vor wenigen Monaten.

Zum Jahresbeginn erklomm der Risikoindikator den Rekordstand von fast 79. Seither hat er deutlich nachgegeben – und ist in den neutralen Bereich zurückgefallen. Extrem pessimistische Werte wie etwa 2009, 2012 und 2016, die gute Einstiegsmöglichkeiten an den Aktienmärkten signalisierten, hat er jedoch nicht erreicht.

So meint Firmengründer Ned Davis in einem Marktkommentar: «Es gab zwar eine milde Verschiebung bei den Anlegern zu einer etwas vorsichtigeren Einstellung, allerdings ist das nicht genug, um ein klares Kaufsignal zu geben.» Anleger sollten ihr Pulver also weiterhin trocken halten.