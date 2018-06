Anleger haben es momentan nicht leicht, sind doch die meisten Vermögenswerte stolz bewertet. Obligationen werfen – trotz der langsam steigenden Zinsen – noch immer wenig ab, während bei den Aktien vor allem diejenigen Unternehmen günstig sind, die es auch verdienen.

Eine Anlageklasse allerdings scheint noch immer attraktiv: Rohstoffe. Das legt zumindest der obige Chart nahe. Er zeigt, dass die (relative) Bewertung von Rohstoffen im langfristigen Vergleich zu US-Aktien gemessen am Leitindex S&P 500 (SP500 2734.62 1.08%) extrem günstig ist.

«In Relation zum S&P 500 notiert der GSCI Commodity Index (TR) auf dem tiefsten Stand seit fünfzig Jahren», schreiben Ronald-Peter Stöferle und Mark J. Valek vom Vermögensverwalter Incrementum in ihrem soeben erschienenen jährlichen «In Gold (Gold 1293.53 -0.39%) We Trust»-Report.

Aktuell liegt das Verhältnis der beiden Indizes bei rund 1 – am unteren Ende der typischen Handelsspanne und massiv unter dem Medianwert seit 1970 von knapp über 4. Damit sind Commodities verglichen mit Aktien noch günstiger bewertet als während der Internet-Blase zur Jahrtausendwende.

Wer damit rechnet, dass sich die Relation in den kommenden Jahren normalisiert, sollte sich also überlegen, von Aktien in Rohstoffe umzuschichten. «Im Sinne einer Rückkehr zum Mittel sollten sich somit attraktive Investitionsopportunitäten ergeben», schliessen auch die Experten von Incrementum.