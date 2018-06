Andere Länder, andere Sitten. Für Anleger ist es bei der regionalen Aktienallokation entscheidend, welche Sektoren dominieren.

Im Zug der Digitalisierung und der Beliebtheit des Technologiesektors ist Europa eindeutig die schlechteste Wahl. Es ist die Region, die gemessen an den regionalen MSCI-Indizes anteilsmässig am wenigsten Tech-Aktien umfasst.

In den Indizes Global Emerging Markets, USA und Japan ist das Tech-Gewicht viel grösser. Dreimal mehr ist es im Fall der Emerging Markets und der USA, doppelt so gross ist es in Japan.

Wie die Strategen der Credit Suisse (CSGN 15.63 0.84%) schreiben, ist das im gegenwärtigen Hype um Technologietitel schlecht für Europaaktien. In Phasen einer Outperformance des Tech-Sektors bleiben europäische Valoren immer zurück.