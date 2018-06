Erst war es die Türkei, dann Argentinien und nun Brasilien. Die Schwellenländer sind unter heftigem Druck. Und es sind nicht mehr nur Einzelfälle. Das zeigt der Index, der den Kursverlauf der Schwellenländerdevisen gegenüber dem Dollar abbildet: Er ist auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016 gefallen. Seit dem Jahreshoch von Mitte Februar haben die Währungen knapp ein Zehntel an Wert eingebüsst.

Neben hausgemachten Problemen – Inflation in Argentinien, hohes Leistungsbilanzdefizit in der Türkei und enttäuschendes Wachstum in Brasilien – ist dafür besonders die Stärke der US-Wirtschaft verantwortlich. Dank ihr wird die US-Notenbank die Zinsen wohl weiter erhöhen und für eine Aufwertung des Dollars sorgen.

Schwellenländer, die auf ausländische Kredite angewiesen sind, leiden besonders darunter. Denn Kapital ist weniger frei verfügbar, das Geld fliesst nun eher in US-Anlagen, die eine höhere Rendite bei weniger Risiko versprechen.

Die Verluste der Schwellenländerwährungen seit Anfang Jahr sind teilweise massiv. Der argentinische Peso hat seit Anfang Jahr knapp ein Drittel eingebüsst, die türkische Lira ein Fünftel und der brasilianische Real ein Achtel. Rubel, Rand und Forint kommen da mit knapp 8% noch relativ gut davon.

Die sich abwertenden Währungen haben nicht nur schlechte Seiten. Sie machen es für Schuldnerländer zwar schwieriger, ihre Kredite in Fremdwährungen zu bedienen, und könnten im schlimmsten Fall gar zur Zahlungsbilanzkrise führen. Gleichzeitig sollte aber die Exportwirtschaft dieser Länder profitieren. Für sie bringt eine schwächere Heimwährung einen Wettbewerbsvorteil auf dem Weltmarkt.