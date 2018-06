Auf der Suche nach attraktiver Rendite sind internationale Bondanleger in den vergangenen Jahren bei amerikanischen Unternehmensanleihen fündig geworden. Knapp ein Drittel der Investoren in US Corporate Bonds stammt heute von ausserhalb der Vereinigten Staaten (vgl. rote Kurve). Damit stellen sie die mit Abstand grösste Anlegergruppe.

Das Interesse der Ausländer wurde unter anderem durch die Extrembedingungen in der Eurozone angefacht, wo die Leitzinsen noch immer im Minusbereich liegen.

Im Gegenzug nähern sich die Risikoaufschläge amerikanischer Ramschanleihen derzeit wieder rekordniedrigen Werten. So erhalten Anleger für ihr Engagement in hochspekulativen Bonds derzeit eine Risikoprämie (Spread) von 3,3 Prozentpunkten (Pp) gegenüber US-Staatsobligationen. Das Jahrestiefst erreichten die Notierungen im Januar mit 3,2 Pp. Deutlich niedriger lagen sie zuletzt im Sommer 2007.

Etwas anders präsentiert sich das Bild bei Unternehmensanleihen von hoher Bonität (Investment Grade). Der Spread liegt aktuell bei 1,2 Pp und hat sich damit deutlich von seinem Jahrestiefst von 0,9 Pp gelöst.

Investoren müssten sich darauf einstellen, dass die Risikoaufschläge im gesamten Corporate-Bond-Universum steigen, meinen die Analysten von Deutsche Bank (DBK 9.416 -0.69%). Auslöser dürfte einmal mehr die Notenbankpolitik sein. Durch die Bestrebungen, die Geldpolitik zu normalisieren, würden risikofreie Anlagen attraktiver, das dürfte im Gegenzug für einen Kapitalabfluss aus riskanten Anlageklassen sorgen, meinen die Strategen.

So hat die US-Notenbank (Fed) vergangene Woche das Zielband für die Federal Funds Rate auf 1,75 bis 2% angehoben. In der Eurozone verharren die Schlüsselzinsen zwar nach wie vor unter null. Doch im kommenden Jahr fasst auch die Europäische Zentralbank (EZB) eine erste Zinserhöhung ins Auge.