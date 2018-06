Zwei Monate. So wenig fehlt noch, bis der aktuelle Bullenmarkt in den USA als der längste in die Geschichte eingeht.

Wie die Experten vom Analysehaus LDL Research berechnet haben, zeigt der amerikanische Leitindex S&P 500 (SP500 2770.21 0.28%) seit mittlerweile 112 Monaten ohne grösseren Rückschlag nach oben. Einzig die Hausse während der Technologieblase in den Neunzigerjahren dauerte noch etwas länger – und zwar 114 Monate.

Kommt es nicht noch plötzlich zu einem Absturz an den Börsen, kann Wallstreet Ende August die Korken knallen lassen.

Ein Wermutstropfen allerdings bleibt. Denn ein langer Aufschwung ist zwar schön und gut, doch für die Anleger zählt am Ende einzig die Performance. Und hier liegt der Podestplatz noch in weiter Ferne.

Trotz der eindrücklichen Aufwärtsbewegung seit 2009 – die sich immerhin auf +300% beläuft – verblasst der Kursgewinn im Vergleich zu den Neunzigern. Damals hatte die Börse insgesamt fast 420% zugelegt.