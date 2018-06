Die Zeichen stehen auf Konfrontation: US-Präsident Donald Trump droht im Handelskonflikt mit China immer höhere Strafzölle an. Seine scharfen Töne mögen vor allem damit zusammenhängen, dass er die Basis der Republikaner mit Blick auf die Zwischenwahlen im Herbst anfeuern will.

Dennoch sorgen die Nachrichten aus Washington für Bewegung an den globalen Finanzmärkten. Interessant ist dabei, dass Investoren die Folgen eines Handelskriegs zwischen den Vereinigten Staaten und China unterschiedlich einstufen.

Wie die obige Grafik von Bianco Research illustriert, hat die Verunsicherung am amerikanischen Aktienmarkt in den vergangenen Tagen zwar etwas zugenommen. Seit Trump im März damit begonnen hat, seine verbalen Angriffe gegen China zu forcieren, hat der US-Leitindex S&P 500 jedoch sogar an Terrain gewonnen.

Wesentlich anders sieht die Situation im Reich der Mitte aus. Dort hat das Börsenbarometer Shanghai Shenzhen CSI 300 Index in den vergangenen Monaten deutlich an Boden verloren, wobei sich der Abwärtstrend diese Woche akzentuiert hat.

Auch wenn Trump stets das Gegenteil behauptet, gibt es in einem Handelskonflikt keine Gewinner. Gemäss Einschätzung der Märkte ist bislang aber vor allem China der Leidtragende. Die unterschiedliche Kursentwicklung birgt damit die Gefahr, dass sich Trump zu einer weiteren Eskalation ermutigt fühlt.