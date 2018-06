Ein Rekord, der zu denken gibt. Finanzpapiere, also Obligationen und Aktien, sind so viel wert in Relation zum weltweiten Bruttoinlandprodukt wie nie zuvor.

Konkret sind weltweit 100 Bio. $ Schuldpapiere ausstehend, 80 Bio. sind die kotierten Aktien wert. Das ergibt einen Wert von insgesamt 226% des weltweiten BIP.

Getrieben wird die Entwicklung sowohl von der Schuldenseite als auch vom Aktienmarkt. Die Kapitalisierung der Aktien hat um ein Mehrfaches zugenommen. 2009 lag sie in der Finanzkrise bei nur gut 30 Bio. $.

Die Zeitreihe seit 1989 zeigt vor allem eines: Wenn der Wert aller Finanzpapiere auf ein neues Höchst gestiegen ist, dann droht ein rapider Absturz. Das war 1999 und 2007 der Fall.

Wann die Stimmung dreht, lässt sich anhand dieser Zahlen allerdings nicht vorhersagen.