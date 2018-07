Die Frage, wie die EU künftig mit Asylsuchenden umgehen soll, bleibt vorerst ungelöst. Bereits wackelt der Kompromiss, zu dem sich die wichtigsten Länder vergangenen Donnerstag zusammengerauft hatten. Das politische Schicksal der deutschen Bundeskanzlerin steht auf der Kippe. Nur einer der Beteiligten profitiert von der politischen Konfrontation auf dem Kontinent: Italiens Innenminister Matteo Salvini.

Wie der Chart zeigt, hat die von ihm geführte rechtspopulistische Partei Lega (dunkelblaue Kurve) massiv Wählerstimmen gewonnen. Das zeigen repräsentative Umfragen.

In Rom regiert seit vier Wochen eine Koalition aus der Fünf-Sterne-Bewegung (Movimento Cinque Stelle, M5S) und der Lega. Letztere ist eigentlich der Juniorpartner, hat sie doch nur etwa halb so viele Stimmen in die Regierung eingebracht wie M5S. Aber Salvini ist auf Fernsehsendern und Titelblättern omnipräsent und fällt mit markigen Aussprüchen und gezielten Provokationen auf («Frankreichs Innenminister ist ein Ignorant»).

M5S-Chef Luigi Di Maio bleibt still und konzentriert sich auf seine Dossiers als Arbeitsminister. Die Lage ist inzwischen so dramatisch, dass Beppe Grillo, M5S-Gründer und Berufskomiker, am Wochenende seinen Parteikollegen in Rom ins Gewissen redete: Es müsse sich etwas ändern, «Salvini walzt uns platt».

Die Flüchtlingsfrage scheint die italienische Regierung nach aussen zu stärken, denn die Stimmenmehrheit wächst. Aber intern nimmt der Konfliktstoff zu. Wozu das im schlimmsten Fall führen kann, lässt sich gerade in Deutschland beobachten.