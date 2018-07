Das Volumen der Börsengänge an den amerikanischen Aktienmärkten ist auf Rekordkurs: Mehr als 35 Mrd. $ haben Unternehmen im ersten Halbjahr mit ihrer Publikumsöffnung eingenommen. Knapp grösser war der eingesammelte Betrag zuletzt 2014 (vgl. graue Balken).

Rund ein Drittel des IPO-Volumens ist in die Kassen von Technologieunternehmen geflossen (vgl. grüne Balken). Zu den bekannten Namen zählt etwa der Cloud-Anbieter Dropbox, dessen Aktien seit März an der New Yorker Börse kotiert sind.

Nicht berücksichtigt ist in den Zahlen der Börsengang des Musikstreamingdiensts Spotify (SPOT 168.66 -1.19%), der für sein IPO im April eine Direktplatzierung gewählt hat.

Die Neuzugänge schlagen sich gut. Im Schnitt haben sie gegenüber ihrem IPO-Preis 22% gewonnen, Technologieunternehmen notieren gar 53% über ihrem Ausgabepreis, berechnet der Datendienstleister Dealogic. Damit übertreffen sie die Hauptindizes deutlich: Der S&P 500 (SP500 2713.22 -0.49%) ist seit Jahresbeginn rund 2% avanciert, der Nasdaq Composite steht knapp 9% im Plus.

Vom günstigen Marktumfeld wollen in diesem Jahr weitere Tech-Gesellschaften profitieren. Spekuliert wird, dass Sonos, ein Hersteller von drahtlosen Lautsprechern, und der Spotify-Konkurrent Tencent (Tencent 49.47 -0.26%) Music an die Börse kommen.