Der Handelskrieg zwischen den USA und dem Rest der Welt scheint sich immer weiter zuzuspitzen.

Übermorgen, am 6. Juli, werden US-Zölle in der Höhe von 25% auf chinesische Importe im Wert von 34 Mrd. $ in Kraft treten.

Gleichzeitig nehmen die Spannungen zwischen den USA und Europa zu. So hat die EU die Einfuhrzölle auf US-Güter wie Bourbon, Jeans und Orangensaft (Orangensaft 166.5 2.62%) erhöht, worauf Trump mit 20%-Abgaben auf europäischen Automobilen drohte.

Noch herrscht wenig Klarheit, welche Drohungen tatsächlich umgesetzt werden. Aber es scheint, als würden erstmals seit vielen Jahren wieder neue Handelsschranken errichtet.

In einem solchen Umfeld lohnt es sich, einen Blick auf die grössten Exporteure zu werfen – denn diese Länder haben potenziell am meisten zu verlieren.

Gemäss einer Auswertung von Visualcapital – basierend auf Zahlen der World Trade Organization (WTO) für das Jahr 2017 – war China mit grossem Abstand Exportweltmeister. Das Land hatte für 2,26 Bio. $ Güter und Dienstleistungen ausgeführt. Dahinter folgen die USA (1,55 Bio. $) und Deutschland (1,45 Bio. $).

Rechnet man die Zahlen jedoch auf die Anzahl Einwohner um, ist Deutschland der wahre Weltmeister: Auf eindrückliche 18’000 $ pro Kopf beliefen sich die letztjährigen Exporte. In den USA waren es lediglich 4800 $. Kein Wunder, ist man in Deutschland nervös.