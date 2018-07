Eine Verschärfung des globalen Handelsstreits zwischen den USA und China träfe vor allem die asiatischen Schwellenländer – haben sie doch über die letzten Jahre und Jahrzehnte in den globalen Produktionsketten eine immer wichtigere Position eingenommen.

Diese Bedenken zeigen sich auch in den Kapitalbewegungen auf den Aktienmärkten: Nach einer zwischenzeitlichen Erholung hat sich in der zweiten Junihälfte der Abfluss weiter beschleunigt, so beispielsweise aus Südkorea, Taiwan, Malaysia und Thailand. Das Minus für den gesamten Monat summiert sich laut Société Générale auf 8 Mrd. $.

Der laufende Abflusszyklus (graue Linie) – begonnen hat er im April, als steigende US-Zinsen und der stärkere Dollar die Nervosität verschärften – übertrifft damit bereits das «Taper Tantrum»-Minus aus dem Jahr 2013 (blaue Linie). Damals hatte die US-Notenbank bekanntgegeben, das laufende Anleihenkaufprogramm kürzen zu wollen, was die Schwellenländer spürbar in Mitleidenschaft zog.