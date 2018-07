Das zweite Quartal ist abgeschlossen, nun warten die Marktteilnehmer gespannt auf den Start der Berichtssaison in den USA. Am Freitag legen die ersten Schwergewichte ihre Ergebnisse für April bis Juni vor: Citigroup, JPMorgan Chase und Wells Fargo geben einen Einblick in den Geschäftsverlauf der Grossbanken.

Die Markterwartungen an die grössten amerikanischen Konzerne sind hoch. So prognostizieren Analysten, dass die aggregierten Gewinne der S&P-500-Unternehmen (gemessen am Gewinn pro Aktie) gegenüber der Vorjahresperiode um 20% gestiegen sind (gelber Punkt). Noch etwas optimistischer sind die Strategen von Bank of America Merrill Lynch (BofAML), die mit einem Plus von 22% rechnen (oranger Balken).

Damit steuert Corporate America auf ein weiteres Rekordquartal zu: Für die ersten drei Monate des Jahres wiesen die S&P-500-Konzerne ein Gewinnwachstum von 23% aus.

Neben den Zahlen für das abgelaufene Quartal sind die Prognosen für den weiteren Geschäftsverlauf von Interesse. «Wir werden uns insbesondere darauf konzentrieren, wie sich der schwelende Handelsstreit auf die Guidance auswirkt», schreiben die Analysten von BofAML.

Sie erwarten, dass Unternehmen aus der Technologie- und der Gesundheitsbranche mit ihren Quartalsergebnissen die hohen Erwartungen noch einmal überflügeln dürften. Dagegen raten die Strategen bei Versorgern und Aktien aus dem Sektor Basiskonsum zur Vorsicht.