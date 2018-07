Die Schwellenländer geraten immer stärker unter Druck. Turbulenzen zeigen sich sowohl an den Aktien- wie auch an den Anleihen- und den Devisenmärkten, die über die vergangenen Monate deutlich an Terrain eingebüsst haben.

Zwei Faktoren tragen massgeblich zur Schwäche bei: Einerseits gelten die Emerging Markets als besonders exponiert, sollte sich der globale Handelsstreit weiter verschärfen. Andererseits wirken sich steigende US-Zinsen negativ aus – verringert sich dadurch doch die relative Attraktivität lokaler Anlagen.

Die Unterperformance hat inzwischen ein deutliches Niveau erreicht. Laut Morgan Stanley notiert der MSCI Emerging Markets – gemessen an den jeweils letzten zwölf Monaten – relativ zum Industrieländerindex MSCI World 2,8 Standardabweichungen unter dem Durchschnitt.

Seit 2009 fiel nur während zwei Phasen die Unterperformance schärfer aus: während des sogenannten Taper Tantrum von 2013, als die US-Notenbank bekanntgab, das laufende Anleihenkaufprogramm kürzen zu wollen, sowie nach der überraschenden Abwertung des chinesischen Renminbis im August 2015.