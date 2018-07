In der Schweiz wird viel über Fintech geredet – Anwendungen, die durch technische Innovationen den Finanzsektor umkrempeln wollen. Für einen Europäer bieten diese Anwendungen zusätzlichen Komfort, günstigere Preise und schnellere Transaktionen. Doch die wahre Fintech-Revolution findet in den armen Ländern statt.

Die obige Grafik zeigt das Wachstum von registrierten Mobile-Money-Konten. In den afrikanischen Ländern südlich der Sahara gab es Ende 2017 über 330 Mio. dieser Konten. Ende 2011 waren es noch weniger als 50 Mio. Die Zahl der Konten ist im Durchschnitt jährlich um knapp 40% gewachsen.

Auf dem zweiten Platz liegt Südasien, insbesondere der indische Subkontinent. Diese Statistik schliesst Dienstleistungen aus, die eine bestehende Bankverbindung oder eine Kreditkarte voraussetzen (wie etwa Google (GOOGL 1213.08 1.38%) Wallet, Apple (AAPL 191.45 0.28%) Pay oder die schweizerische Lösung Twint).

Mobile Money ist so revolutionär, weil es Bankdienstleistungen für die «Unbanked» verfügbar macht – also für Menschen, die kein Konto bei einer Bank oder einer anderen Finanzinstitution haben. Dienstleistungen wie nationale oder internationale Überweisungen, die Aufnahme von Krediten oder bargeldlose Wertaufbewahrung bedeuten für sie einen viel grösseren Fortschritt als für Europäer mit einem schon funktionierenden Finanzsystem.

Eine der erfolgreichsten Mobile-Money-Lösungen ist M-Pesa («Pesa» heisst Geld in der Sprache Swahili). Es wurde zuerst in Kenia und Tansania lanciert und nun auch in Afghanistan, Südafrika, Indien, Rumänien und Albanien eingeführt. Konten mit Guthaben sind auf eine Mobilfunknummer registriert. Per SMS kann man sich Geld schicken. Agenten, z.B. Läden, ermöglichen die Auszahlung von M-Pesa-Guthaben in Bargeld. Kenianische Banken bieten über M-Pesa Konten, Kredite und Versicherungen an. Und für viele Familien besonders wichtig: Wer im Ausland arbeitet, kann an die zu Hause Gebliebenen per Mobile Money günstig und schnell Geld senden.