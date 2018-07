Auch wenn sich US-Präsident Donald Trump mit Kreml-Chef Wladimir Putin bestens zu verstehen scheint, sind die Beziehungen zwischen Russland und den USA angespannt. Seit der Annexion der Krimhalbinsel gelten scharfe US-Sanktionen gegen zahlreiche russische Unternehmen, Banken und Einzelpersonen.

Die neuen Daten des US-Schatzamtes sind deshalb besonders brisant. Sie zeigen, dass Russland die Bestände der US-Staatsanleihen (vgl. blaue Linie) dieses Jahr von 100 auf 15 Mrd. $ reduziert hat und damit kein bedeutender Gläubiger der USA mehr ist.

Einen solchen Rückgang der russischen Treasury-Bestände gab es bisher noch nie – nicht mal Ende 2014, als die russische Zentralbank im Zuge der Krimkrise den Rubelzerfall mit dem Verkauf der Devisenreserven zu stoppen versuchte.

Im Unterschied zu damals ist der Druck auf den Rubel derzeit aber nicht besonders gross. Die Devisenreserven steigen sogar langsam, aber stetig (vgl. rote Linie). Das ist ein Hinweis, dass die russische Notenbank ihre Währung nicht durch den Einsatz ihrer Reserven stützen muss.

Weshalb gehen dann die Treasury-Bestände der Russen so stark zurück?

Vielleicht hat es nur damit zu tun, dass die Anleihen an einem anderen Ort gelagert werden. Denn die Schatzamt-Statistik zeigt nicht den wahren Besitzer der Anleihen, sondern den Ort, an dem die Papiere aufbewahrt werden. Die Cayman Islands sind deswegen einer der grössten Gläubiger der USA. Und die Bestände der Steueroase sind in den vergangenen zwei Monaten 20 Mrd. $ gestiegen.

Vielleicht schichtet die russische Zentralbank tatsächlich ihre Devisenreserven um und baut tendenziell den Dollaranteil ab, aus welchen Gründen auch immer. Ob sie stattdessen mehr Euro, Yen oder Renminbi gekauft hat, gibt die Zentralbank nicht preis.

Was man aber weiss: Die Goldbestände der Notenbank haben zugenommen. Die russischen Goldreserven sind gemäss IWF-Daten in drei Jahren von 50 auf 80 Mrd. $ gestiegen (vgl. graue Kurve).