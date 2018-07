Handelsstreit, Zölle, Inflation? Aktionäre interessiert im Grunde nur eines: Machen die Unternehmen Gewinn? Am besten ist es natürlich, wenn der Profit höher als erwartet ausfällt. Die Unternehmen im US-Leitindex S&P 500 (SP500 2800.75 -0.04%) machen nach diesem Kriterium die Anleger glücklich. Der Datendienst FactSet meldet: Bisher haben 17% der S&P-500-Gesellschaften den Gewinn für das zweite Quartal rapportiert, 87% von ihnen haben die Erwartungen geschlagen.

Sicherlich wird auch in diesem Quartal das alte Spiel geführt, dass Unternehmen die Gewinnerwartungen etwas zu tief halten, um sie dann zu übertreffen. Aber über die vergangenen fünf Jahre hatten im Mittel nur 70% der Firmen die Erwartungen übertroffen. Es sieht also auch nach diesem historischen Vergleich in diesem Quartal sehr gut aus. Besonders die Sektoraufteilung kann Mut machen: In konjunkturabhängigen Branchen wie der Industrie und dem zyklischen Konsum (Consumer Discretionary) haben bisher alle Gesellschaften die Erwartungen geschlagen.

Hält das bisherige Gewinnwachstum von über 20% an, wäre es das beste Jahresviertel seit dem dritten Quartal 2010. Auch beim Umsatz haben mit 77% der im S&P 500 enthaltenen Firmen überdurchschnittlich viele besser als erwartet abgeschnitten. Über die vergangenen fünf Jahre hatten im Durchschnitt nur 58% die Umsatzziele übertroffen.