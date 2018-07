An diesem Donnerstag richtet sich der Fokus der Finanzmärkte auf Frankfurt, wo der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) über die weitere Geldpolitik für den Währungsraum entscheiden wird.

Nach der ereignisreichen Sitzung vom Juni dürfte EZB-Chef Mario Draghi diesmal allerdings wenig Neues zu berichten haben. So hat die EZB nach dem letzten Treffen des EZB-Rats überraschend über das Ende der Anleihenkäufe (Quantitative Easing, QE) informiert: Im Dezember will sie das letzte Mal neue Wertschriften erwerben. Läuft alles nach Plan, wird die EZB-Bilanz ab diesem Zeitpunkt nicht mehr weiter wachsen.

Damit werden die mächtigsten Notenbanken den globalen Finanzmärkten ab 2019 erstmals seit zehn Jahren Liquidität entziehen (vgl. orange Kurve). Den Anfang hat die US-Notenbank (Fed) gemacht: Sie ist bereits dabei, ihre Bilanz zu schrumpfen.

Obschon über den geplanten Verlauf von QE im Euroraum nun Klarheit besteht, bleiben offene Fragen. So sorgte Draghi mit dem Zinsausblick für Verwirrung an den Finanzmärkten. Bis nächsten Sommer («through the summer of 2019») wolle die EZB die Leitzinsen auf rekordniedrigem Niveau halten, erklärte er an der letzten Pressekonferenz. Mit einer Präzisierung dieses vagen Wortlauts ist in naher Zukunft nicht zu rechnen, erwarten Analysten.

Offen ist zudem, wie die EZB mit den Reinvestitionen aus auslaufenden Wertschriften verfahren will. Klar ist bislang lediglich, dass sie die Beträge wieder anlegen will. «Als Nachricht interessant wäre nur ein Beschluss der EZB, der mehr Klarheit zu ihrer Wiederanlagestrategie schafft», meinen die Strategen von UniCredit mit Blick auf die Zinssitzung vom Donnerstag.