Im Kampf um die Zukunft von Tesla steht am 1. August eine entscheidende Schlacht bevor. Während die Schweiz dann den Nationalfeiertag zelebriert, präsentiert Konzernchef Elon Musk nach Börsenschluss die Zahlen zum zweiten Quartal.

Die Anspannung beim US-Elektroautohersteller ist gross. Allein in den ersten drei Monaten des Jahres hat er mehr als 1 Mrd. $ an Cash verbrannt und einen Rekordverlust von über 700 Mio. $ eingefahren. Hinzu kommt das bizarre Verhalten von Musk, der kritische Analysten beleidigt und sich auf Twitter eine Fehde nach der anderen liefert.

Umso wichtiger wird der Leistungsausweis am kommenden Mittwoch. Er wird zeigen, ob Musk das Steuer endlich herumreissen und den Model 3 als massentaugliches Fahrzeug etablieren kann. Auch hat er mehrmals versprochen, dass Tesla ab der zweiten Jahreshälfte profitabel wirtschaften werde und keine frischen Mittel am Kapitalmarkt aufnehmen müsse.

Der Anleihenmarkt begegnet dem mit viel Skepsis. So handeln Tesla-Bonds mit Laufzeit bis 2025 zu nur noch 89,9% des Nominalwerts, was beträchtliche Bedenken zur finanziellen Gesundheit des Unternehmens reflektiert. Im Vergleich dazu sind die Aktienmärkte überraschend sorglos. Wie die obige Grafik zeigt, haben zwar auch die Valoren von Tesla an Wert eingebüsst, jedoch weit weniger drastisch als die Anleihen.

Ob der Bond- oder der Aktienmarkt recht hat, könnte sich bald herausstellen. Oft haben Investoren in Anleihen das feinere Gespür für Risiken. Die Aktionäre von Tesla haben derweil viel Geduld gezeigt. Das reflektiert die stolze Bewertung des Unternehmens zu über 50 Mrd. $. Damit fragt sich aber, wie lange sie sich noch von Musk vertrösten lassen, wenn er nächste Woche nicht liefert.