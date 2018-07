Eine Hammer-Gewinnsaison: Die Unternehmen im amerikanischen Leitindex S&P 500 (SP500 2813.85 0.4%) haben mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten deutlich geschlagen. Die Analysten von Nordea (NDA SEK 68 0.09%) Markets erklären: «Die Berichtssaison ist eine der positivsten Gewinnsaisons im Vergleich zu den Erwartungen in einer langen Zeit.»

Der Indikator, der die Unternehmensgewinne gegenüber den Erwartungen anzeigt, ist in der dunkelblauen Kurve in der obigen Grafik abgetragen. In letzter Zeit haben letztmals im Jahr 2010 die Unternehmen so überzeugt. Damals ist die Performance des S&P 500 (hellblaue Kurve) nach oben gesprungen. Angesichts der wieder guten Gewinnzahlen meinen die Analysten: «In diesem Licht ist es etwas überraschend, dass der S&P 500 auf Basis der mehrheitlich guten Zahlen nicht besser performt hat.»

Die Analysten glauben, dass im Markt Risikoappetit vorhanden war und sich die Anleger schon in Erwartung guter Zahlen positioniert haben. Das ist eine Gefahr für die Börse: Verdüstert sich etwa der Wachstumsausblick in den USA, könnten die Anleger das Risiko wieder scheuen – das würde die Aktienkurse unter Druck bringen. Trotz guter Zahlen.