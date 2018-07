Der globale Schuldenberg klettert in schwindelerregende Höhen: Bis im ersten Quartal haben Staaten, Privathaushalte und Unternehmen zusammen Verpflichtungen im Volumen von 247 Bio. $ angehäuft, zeigt eine Analyse des Bankenverbands Institute of International Finance (IIF). Das ist mehr als dreimal so gross wie das weltweite Bruttoinlandprodukt (BIP).

Wo die «Hotspots» sind, zeigt die Grafik von Bank of America (BAC 31.31 0.8%) Merrill Lynch (BofA ML). Sie schlüsselt die Schulden auf Länderebene nach Sektoren auf und setzt sie ins Verhältnis zum jeweiligen BIP.

Die Auswertung verdeutlicht, wie unterschiedlich sich die Gesamtschulden in den einzelnen Staaten zusammensetzen. So haben in Hongkong, Irland und China insbesondere Unternehmen Kredite aufgenommen (gelbe Balken).

In Japan, Griechenland und Italien ist die Staatsverschuldung im internationalen Vergleich hoch (blaue Balken).

In der Schweiz finanzieren die Privathaushalte ihr Leben auf Pump (grüne Balken). Das liegt vor allem am hohen Hypothekarvolumen.

Die Analysten von BofA ML orten besonders in Schweden, Norwegen und Kanada Risiken: Infolge der boomenden Immobilienpreise habe die Haushaltsverschuldung stark zugenommen, schreiben sie. Trübe sich die globale Konjunktur ein, könnte das zum Problem werden.